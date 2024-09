Para Rose, eleitor quer saber quem está preparado para organizar a cidade

Candidata acredita que na reta final rede social tem papel importante

Restando menos de um mês para a realização das eleições para prefeitos e vereadores, a candidata Rose Modesto (União Brasil), que vem liderando as pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Campo Grande, em entrevista, durante visita, o jornal O Estado, comentou sobre como deve ser essa reta final de campanha eleitoral e garantiu “que o maior desafio é fazer com que todos os eleitores de Campo Grande conheçam realmente qual é a visão que se tem para a cidade”.

Sobre essa situação chegou a brincar dizendo que o ideal seria reunir toda a população para conversar. “Até brinco, falo que se eu tivesse a oportunidade de reunir a cidade toda para me ouvir, eu teria uma chance maior ainda de vencer a eleição, porque estou convicta que temos um projeto que é primeiro, factível de ser realizado. A experiência minha nos cargos que já ocupei vai ser importante para governar essa cidade num momento delicado que ela está”, comentou.

“Então, o “tiro certo” é fazer com que as pessoas conheçam, saibam disso, conheçam um pouco do nosso plano de governo. De como nós vamos buscar soluções para resolver os problemas mais graves e aí as pessoas apontam a saúde, número um. É um momento muito difícil para a saúde que nós chegamos no fundo do poço.

Ainda sobre essa reta final, Rose Modesto garantiu que agora é o momento de mostrar de alguma maneira ao eleitor as propostas e ideias. “Estou muito confiante porque agora tem o programa eleitoral, tem os comerciais que entram em todos os horários na rede, que é importante, às vezes a pessoa não teve tempo assistir o programa eleitoral, mas ela vai conhecer um pouco das nossas propostas dentro dos comerciais. E andar o máximo possível”.

Para a candidata o eleitor começa agora se interessar um pouco mais sobre a eleição. “O eleitor também começa agora a se interessar um pouco mais. Reta final começa a questionar quem é mesmo, como é que é? Então, nós vamos contar com todo esse momento da eleição para poder, se Deus quiser, buscar uns pontinhos a mais na reta final”.

Rose ainda destacou que a rede social terá um papel importante para esse momento que antecede a reta final de campanha rumo ao pleito de outubro. “Hoje, principalmente o WhatsApp, a televisão, está aqui no celular. Então, a rede social é importante, por um lado vai ter uma decisão muito boa para quem de repente não tem um tempo grande de televisão, que é o nosso caso, a rede social compensa isso. Por outro lado, as pessoas têm que estar muito atentas, porque o fake news, as notícias mentirosas vêm, e a eleição ela precisa ser limpa para o eleitor não ser contaminado na hora de poder votar. São dois desafios, fortalecer a rede e ao mesmo tempo combater o fake news”, descreveu Rose.

Na visão de Rose o eleitor quer mesmo é saber quem tem condições de governar e está preparado para isso. “O que o eleitor está mais buscando nessa eleição percebo que é saber quem tem condições de governar, quem está pronto e preparado. Há uma preocupação, até pelas dificuldades que a cidade enfrenta, o eleitor não está querendo arriscar muito. Então, acho que nesse sentido também saio com uma certa vantagem, porque são dez anos de aula, dois mandatos de vereadora, vice-governadora, secretária de Estado, deputada federal, já disputei uma prefeitura, a gente teve que se preparar bastante para conhecer ainda mais sobre os problemas, e a experiência e a minha relação com a classe política em Brasília”, concluiu.

Por Alberto Gonçalves