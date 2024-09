Lula intensifica agendas internacionais com foco no G20 e fóruns globais até o fim de 2024

Às vésperas de sediar a cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém uma agenda internacional intensa, com participações previstas em cinco fóruns globais até o fim de 2024. Após um foco maior em compromissos internacionais em 2023, Lula tem equilibrado as viagens pelo exterior com visitas aos estados brasileiros em 2024, sem deixar de lado sua atuação em encontros de alto nível no cenário mundial.

Antes do G20, Lula terá compromissos em três fóruns internacionais. Nos dias 19 e 20 de setembro, ele participará da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, onde os temas prioritários do Brasil no G20, como combate à fome, pobreza e mudanças climáticas, serão pauta. Além disso, Lula participará da reunião de líderes democráticos contra o extremismo, lançada com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, e também deve discutir resultados da parceria entre Brasil e Estados Unidos para promover trabalho digno, uma iniciativa conjunta com o presidente Joe Biden.

Em outubro, Lula segue para Kazan, na Rússia, para uma reunião da cúpula dos Brics (parceria entre cinco das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Com a Rússia na presidência rotativa do grupo, o encontro reunirá os membros originais—Brasil, Índia, China e África do Sul—além dos novos integrantes que se juntaram ao bloco em 2024: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Etiópia e Egito.

Agenda de novembro e dezembro

A agenda internacional de Lula se intensifica em novembro. Entre os dias 10 e 16, ele participa da reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) no Peru. Em seguida, Lula se desloca para Baku, no Azerbaijão, para a COP-29 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), que acontece de 11 a 22 de novembro. A participação de Lula na COP-29 é vista como um passo importante para o Brasil, que sediará a COP-30 em Belém (PA), em 2025.

De volta ao Brasil, Lula será o anfitrião da reunião do G20 nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Sob a presidência do Brasil, o G20 foca em temas como combate à fome, pobreza e mudanças climáticas, além de defender uma reforma no modelo de governança de órgãos internacionais, como a ONU e seu conselho de segurança. Lula tem destacado a importância de aumentar o protagonismo dos países do Sul Global, especialmente os da América do Sul e África, nas decisões internacionais.

Em dezembro, Lula encerra o ano com a participação na Cúpula do Mercosul em Montevidéu, onde o bloco econômico, formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, se reúne. A Venezuela, suspensa do bloco, e outros países como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname, são considerados membros associados. A expectativa para o encontro inclui uma possível conversa entre Lula e o presidente argentino, Javier Milei.

Desafios e expectativas

Com uma agenda internacional robusta, o presidente Lula busca reforçar a posição do Brasil como líder regional e global, alinhando-se com outras economias emergentes e fortalecendo parcerias estratégicas. Ao sediar o G20 e participar de fóruns cruciais, o presidente espera aumentar a influência do Brasil em questões-chave, como a reforma de instituições internacionais e o fortalecimento da economia global através de uma abordagem mais inclusiva e sustentável.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais