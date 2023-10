Mutirão de precatórios tem 70,89% de índice de acordos

Nos dias 2 e 3 de outubro de 2023 foi realizado o mutirão de precatórios no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). Com índice de acordos de 70,86%, a soma total dos valores firmados foi de R$ 992.864,36.

Durante os dois dias de trabalho foram realizadas 79 audiências de conciliação, das quais 56 resultaram em acordos. Ressalte-se que as audiências são realizadas por servidor do Nupemec devidamente capacitado, com o apoio do Departamento de Precatório do Tribunal de Justiça.

A realização do mutirão de precatórios foi regulamentada pela Portaria nº 004/2023, assinada pelo coordenador-geral do Nupemec e da Justiça Restaurativa, Des. Vilson Bertelli.

