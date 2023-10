Exposição “Construindo a China Contemporânea” destaca arquitetura chinesa em Londres

No último dia 29 de setembro, o Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA) abriu suas portas em Londres para receber a exposição “Construindo a China Contemporânea”, que apresenta uma impressionante coleção de projetos arquitetônicos desenvolvidos por talentosos arquitetos chineses.

A mostra tem como propósito proporcionar aos visitantes uma visão abrangente das técnicas e abordagens que caracterizam a arquitetura chinesa contemporânea, bem como sua relação com a cultura e a sociedade do país. Com o tema “Construindo a China Contemporânea”, a exposição explora projetos inovadores e emblemáticos de 11 renomados arquitetos chineses.

Entre as obras exibidas, destacam-se a Praça dos Jogos Olímpicos de Inverno Shougang Xishi, o Museu Erlitou da Capital Xia e a Sede e Complexo de Conferências da União Africana em Adis Abeba. A diversidade dos projetos apresentados permite explorar temas como renovação urbana, revitalização rural e renovação ambiental.

A exposição oferece aos visitantes uma experiência imersiva por meio de modelos, imagens, filmes e desenhos, proporcionando uma compreensão mais aprofundada de como os arquitetos chineses se adaptam a um mundo em constante evolução. A diretora de design de arquitetura e moda do Conselho Britânico, Sevra Davis, destacou a preocupação dos arquitetos com o impacto das construções no ambiente natural.

Durante a cerimônia de abertura, Valerie Vaughan-Dick, diretora-executiva do RIBA, ressaltou que a exposição não apenas retrata os últimos 30 anos de prática de construção na China, mas também é um reflexo das mudanças sem precedentes que ocorreram no país. Ela salientou que a exposição representa o próximo capítulo no fortalecimento do intercâmbio entre arquitetos do Reino Unido e da China.

Além da exposição, houve fóruns e intercâmbios acadêmicos em colaboração com a Universidade de Cambridge, onde arquitetos chineses e britânicos puderam discutir e compartilhar ideias. Wang Jianguo, professor da Universidade do Sudeste da China e acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, enfatizou a importância dessas atividades para a aprendizagem mútua e a cooperação prática, especialmente na jornada pela redução da emissão de carbono.

