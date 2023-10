Com Darlan em destaque, Brasil vence Cuba no pré-olimpico de vôlei masculino

Na manhã desta sexta-feira (6) no confronto do Pré-Olímpico Masculino de Vôlei, a Seleção Brasileira mostrou sua força ao derrotar Cuba por 3 sets a 1 (23×25, 25×18, 25×20, 25×20), em um jogo eletrizante para os fãs de voleibol.

No comparativo de fundamentos entre Brasil e Cuba, o Brasil se destacou com 98 pontos (47 ataques, 13 bloqueios e 6 saques), além de aproveitar 32 pontos em erros do adversário. Por outro lado, Cuba acumulou 83 pontos (46 ataques, 7 bloqueios e 3 saques), com 27 pontos provenientes de erros do adversário.

Os principais pontuadores da partida pelo lado brasileiro foram Darlan Souza com 20 pontos (16 ataques, 1 bloqueio e 3 saques), Ricardo Lucarelli com 14 pontos (10 ataques, 2 bloqueios e 2 saques), Henrique Honorato e Lucão Saatkamp com 12 pontos cada, e Bruninho Rezende e Flávio Gualberto contribuíram com 4 pontos cada.

Destacando-se como o jogador mais enérgico em quadra, Darlan Souza demonstrou grande empolgação em todos os pontos, animando a equipe brasileira e os torcedores. Além disso, a partida revelou a dificuldade de Cuba em se recuperar quando está atrás no placar, uma fraqueza que o Brasil procurou explorar ao longo do jogo.

