TJMS bate recorde de processos em agosto

No mês de agosto, a Justiça de MS realizou a maior distribuição da história em 2º grau, ultrapassando a marca de 13 mil processos. O recorde anterior era do mês de setembro de 2022, quando 11.935 feitos foram distribuídos no período. Ao todo foram 13.379 processos distribuídos, sendo 11.404 novas demandas e 1.975 recursos internos. Quantos aos julgamentos, foram 13.112 processos julgados, sendo 2.182 com decisões monocráticas e 10.930 por colegiado nas 26 sessões presenciais realizadas ao longo de agosto. Na relação de processos julgados e distribuídos, portanto, o TJMS atingiu a marca de 98%, mas no acumulado do ano o percentual sobe para 99,99%.

O expressivo incremento da distribuição impacta naturalmente em toda a cadeia de trabalho para julgamento dos feitos. Ao todo foram mais de 124 mil movimentações processuais, dentre elas 8.497 despachos/decisões proferidas, 71.616 certidões, ofícios e termos expedidos, 12.940 remessas à PGE, PGJ e à Defensoria Pública, além de 10.930 acórdãos publicados.

Já no que se refere a metas, considerados os critérios da Meta 1 CNJ, no mês de setembro o índice alcançou o total de 102,80%, restando, portanto, já cumprida pela Corte sul-mato-grossense.

