MS tem novo desembargador

O magistrado Fernando Paes de Campos,foi o mais votado na lista tríplice tendo tido o apoio de 36 desembargadores, tendo sido escolhido para ser o mais novo desembargador o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS). A escolha se deu durante sessão do Pleno realizada nesta quarta-feira (22). Fernando deixa de ser juiz substituto em segundo grau para ocupar a vaga deixada pela desembargadora aposentada Dileta Terezinha Souza Thomaz. A decisão foi tomada durante a presidência da sessão pelo Desembargador Sérgio Martins.

De acordo com informações do TJMS, 22 juízes estavam aptos a concorrer, sendo que oito se habilitaram. Uma desistência foi registrada (Dra. Elisabeth Rosa Baisch), resultando em sete concorrentes. Além de Fernando Paes Campos, os outros seis juízes que disputaram a lista tríplice foram Dr. Alexandre Branco Pucci, Dr. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, Dr. Vitor Luis de Oliveira Guibo, Dra. Eliane de Freitas Lima Vicente, Dr. Flavio Saad Peron e Dr. Fábio Possik Salamene.

Dos sete juízes que concorreram a lista tríplice, além de Fernando Paes Campos, figuraram os nomes deAlexandre Branco Pucci e Fábio Possik Salamene que tiveram 33 e20 votos, respectivamente. A data da posse do novo desembargador ainda não foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

