Filiação de pré-candidato a prefeitura de Corumbá ao PSDB acirra disputa interna

Ato de filiação do PSDB realizado na noite de terça-feira (21), lotou o ginásio do Corumbaense Futebol Clube. Pré-candidato ao Executivo local, o atual secretário municipal de Governo de Corumbá, Luiz Antônio Pardal, foi o principal reforço do partido e recebeu o apoio de todas as lideranças políticas presentes no evento.

Luiz falou sobre sua trajetória em Corumbá, desde a infância até a carreira bancária e da experiência como gerente financeiro de uma grande empresa de Campo Grande. “Em 2014, retornei a Corumbá para ajudar meu amigo de mais de 40 anos, Marcelo Iunes, em sua campanha para deputado estadual. Mesmo com uma estrutura modesta, ele ficou como primeiro suplente”, relembrou.

Presidente do partido em Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja agradeceu a todos os presentes e também aos que assinaram a ficha de filiação tucana. Os deputados estaduais Paulo Corrêa e Jamilson Name também participaram do ato de filiação.

Disputa interna

A entrada de Pardal no ninho tucano acirra a disputa interna pela candidatura a prefeito de Corumbá em 2024. A ex-deputada Bia Cavassa; o presidente da Câmara, Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira, e o vereador Luciano Costa também são pré-candidatos. Pesquisas qualitativas e quantitativas serão importantes para a definição do nome tucano.