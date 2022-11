Ary Raghiant Neto é o novo Desembargador do Tribunal de Justiça de MS

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, na edição desta segunda-feira (7), a nomeação do Advogado Ary Raghiant Neto, como mais novo desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). O advogado assume a vaga destinada a advocacia pelo Quinto Constitucional.

Assinado pelo governador Reinaldo Azambuja o Decreto nº 1 .259, estabelece que Ary assuma a vaga que foi formada pela lista sêxtupla de autoria do Conselho da OAB/MS, no último dia 5 de outubro.

Atual presidente da OAB/MS Bitto Pereira, afirmou a trajetória do novo desembargador em seus 30 anos dedicados a advocacia no Estado. “A nomeação de Ary Raghiant Neto é fruto de décadas de incessante trabalho em prol da advocacia sul-mato-grossense e brasileira, tanto na Seccional quanto no Conselho Federal. Tenho certeza que a nossa advocacia terá no Doutor Ary um representante à altura da importância dessa honrosa missão de ser Desembargador pelo Quinto Constitucional. Desejo todo o sucesso e êxito na nova jornada”.

Aos 53 anos, Ary Raghiant tem 30 de advocacia, tendo exercido neste período diversos cargos na instituição, como membro de Comissões, Presidente de Câmara de Seleção e Prerrogativas, Conselheiro Estadual, Diretor da Seccional, Conselheiro Federal por dois mandatos, Secretário-Adjunto da OAB Nacional na gestão 2019-2021.