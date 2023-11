3º Prosa e Violão celebra cultura negra com poesia e música nesta sexta-feira

Artistas de todo o Estado, poderão se reunir neste sábado (25), na Plataforma Cultural, para celebrar a cultura negra por meio de uma combinação envolvente de poesia e música. O 3.º Prosa e Violão é uma celebração que acontecerá no coração da cidade, proporcionará um ambiente para que os participantes compartilhem suas experiências, histórias e reflexões.

Durante a apresentação, uma variedade de artistas se revezará no palco, cada um trazendo sua voz única e uma mensagem enraizada em suas vivências pessoais. Este encontro de almas foi projetado para transcender barreiras, promovendo a solidariedade e reconhecendo a contribuição vital da cultura negra para a sociedade em alusão ao mês da consciência negra. O evento, mais do que uma simples apresentação, busca criar uma experiência coletiva. A poesia e a música serão destacadas como veículos poderosos para expressar as nuances da experiência humana, atuando como agentes de transformação e inspiração.

Inscrições

A celebração já está disponível para inscrições para poetas e músicos interessados em participar. Os artistas que quiserem contribuir com poesias, entrar em contato com Natasha Garcia pelo número 67 99280-1283, enquanto os músicos podem se inscrever entrando em contato com Ramão Barros pelo número 67 98201-5540.

Serviço

3.º Prosa e Violão

Data: 25/11

Horário: 18h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015 – Centro