Moraes afirma ao Washington Post que não recuará em casos contra Bolsonaro e critica ações dos EUA

Foto: divulgação/Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (18) em entrevista ao The Washington Post que não existe “a menor possibilidade de recuar nem um milímetro” em decisões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), prestes a ser julgado pela Corte em setembro por tentativa de golpe de Estado.

“Vamos fazer o que é correto: vamos receber a acusação, analisar as provas e quem tiver de ser condenado, será condenado, e quem tiver de ser absolvido, será absolvido”, declarou Moraes. O perfil do magistrado, publicado pelo Post, foi baseado em mais de uma hora de conversa com ele, além de entrevistas com outras fontes.

Moraes comentou que o Brasil foi “infectado pela doença da autocracia” e que é dever dele aplicar uma “vacina”. “Não vamos recuar de jeito nenhum do que devemos fazer. Digo isso com total tranquilidade”, afirmou.

O ex-presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação de Moraes. Ele e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” da trama golpista, entre ex-ministros e ex-comandantes das Forças Armadas, têm julgamento marcado a partir de 2 de setembro.

Tensões com os Estados Unidos

A entrevista ocorreu em meio à escalada das tensões comerciais entre Brasil e EUA. Em 6 de agosto, entrou em vigor uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, justificada pelo governo americano como medidas comerciais e também em defesa de Bolsonaro, a quem Donald Trump é próximo ideologicamente. A Casa Branca citou ainda supostos ataques à liberdade de expressão liderados por Moraes.

O ministro comentou que “para a cultura americana, é mais difícil entender a fragilidade da democracia”, destacando o histórico de golpes e ditaduras no Brasil, ao contrário dos EUA. Ele disse ainda que o país precisou formar “anticorpos” e aplicar uma “vacina preventiva” contra a ameaça autoritária.

Moraes é alvo de sanções norte-americanas, aplicadas pela Lei Magnitsky, em razão de sua atuação como relator de processos envolvendo Bolsonaro. Ele destacou que “falsas narrativas acabaram envenenando o relacionamento [entre Brasil e EUA] – falsas narrativas sustentadas por desinformação espalhada por essas pessoas nas redes sociais”.

O ministro comentou também sobre os riscos pessoais e profissionais: “É agradável passar por isso? Claro que não é. Enquanto houver necessidade, a investigação continuará.”

Contexto político e familiar

O Post lembrou que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, se mudou para os EUA em março para articular medidas contra o STF e defender interesses do pai. Nos últimos meses, órgãos do governo americano, como embaixada e Departamento de Estado, fizeram ameaças a autoridades brasileiras, incluindo Moraes, culminando na sobretaxa sobre produtos nacionais.

 

