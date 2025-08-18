Lula recebe presidente do Equador em Brasília para fortalecer cooperação comercial e ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira (18) o presidente do Equador, Daniel Noboa, em Brasília. O encontro ocorrerá inicialmente no Palácio do Planalto, onde os líderes devem discutir medidas conjuntas, e em seguida seguirá para o Palácio do Itamaraty, onde participarão de um almoço oficial.

Esta é a primeira visita de Noboa ao Brasil desde sua reeleição, em abril deste ano. A agenda acontece em meio ao chamado “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos, liderados pelo ex-presidente Donald Trump, que aplicou taxa de 50% sobre produtos brasileiros. Como alternativa, o governo brasileiro vem buscando reforçar a cooperação com parceiros internacionais, ampliar acordos comerciais e abrir novos mercados.

A visita de Noboa terá duração de um dia, e os líderes devem se reencontrar na próxima sexta-feira (22), em Bogotá, durante a 5ª Cúpula Presidencial dos Países Amazônicos. O objetivo do encontro é definir consensos que serão levados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para ocorrer em Belém, no Pará, entre 10 e 21 de novembro.

Além da visita equatoriana, Lula seguirá uma agenda de diversificação de parceiros comerciais. Na próxima semana, receberá o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, no dia 25 de agosto, dois meses após o vice-presidente Geraldo Alckmin liderar uma missão ao país para ampliar parcerias econômicas e institucionais. Já no dia 28, o presidente brasileiro receberá o presidente do Panamá, José Raúl Molino.

A série de encontros reforça a estratégia do governo brasileiro de expandir relações diplomáticas e comerciais, em um contexto global de desafios tarifários e negociações ambientais.

