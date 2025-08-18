Homem condenado por homocídio em 2019 é preso na Capital

Suspeito de 29 anos foi detido no bairro Monte Castelo



Um homem de 28 anos, condenado pelo assassinato de uma mulher em 2019, foi preso na manhã desta segunda-feira (18) em Campo Grande. A captura ocorreu na região do bairro Monte Castelo, onde ele estava escondido.

Segundo as informações apuradas, o suspeito foi localizado depois que investigadores confirmaram seu paradeiro. A equipe realizou vigilância na área e aguardou até que ele deixasse a residência. Nesse momento, o homem foi abordado e preso.

Após a detenção, ele foi levado para a sede da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), onde foram realizados os procedimentos necessários antes de ser colocado novamente à disposição da Justiça.

