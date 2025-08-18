Reditec 2025 movimenta o turismo de Bonito

Empresários da cadeia produtiva do turismo aguardam o evento com muita expectativa

Bonito recebe de 2 a 5 de setembro um dos maiores eventos já realizados no Estado, a Reditec 2025 (Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), com expectativa de reunir cerca de 1,2 mil pessoas, entre reitores, pró-reitores, diretores-gerais e representantes de empresas de inovação e soluções em educação para discutir políticas e diretrizes do ensino profissional e tecnológica.

Movimentando a cidade depois de um Festival de Inverno, que acontece de 20 a 24 de agosto, a Reditec está sendo aguardada com muita expectativa pelos empresários da cadeia produtiva do turismo na Rota Bonito Serra da Bodoquena, com reflexos diretos no aumento da taxa de ocupação hoteleira, em número de visitantes e visitações nos atrativos, na demanda do transporte aéreo e impactos no comércio (restaurantes, lojas de souvenirs, etc).

O encontro nacional será realizado no Centro de Convenções de Bonito, com atividades também no Campus do Instituto Federal de Jardim, cidade distante 60 km. Além do papel estratégico de captação do evento para fomento do turismo na região, a associação Bonito Convention & Visitors Bureau oferece apoio local. Uma das ações é adesivar o comércio, divulgando e sinalizando os estabelecimentos que estarão oferecendo algum tipo de desconto aos participantes.

Inspiração local

“Realizar a Reditec em Bonito é unir a excelência da educação profissional e tecnológica à valorização de um dos destinos de ecoturismo mais reconhecidos do Brasil, símbolo de conservação ambiental e de potencial econômico sustentável. Ao reunir gestores de todos os cantos do país neste cenário, colocamos Mato Grosso do Sul no centro de discussões estratégicas da Rede Federal, fortalecendo a conexão entre políticas públicas, inovação, cultura e preservação”, declarou a reitora Elaine Cassiano, do IFMS (Instituto Federal de MS), que sedia o evento pela primeira vez em Mato Grosso do Sul.

A Capital do Ecoturismo, segundo a reitora, será palco de uma programação intensa, com painéis, palestras, mesas-redondas, feira de economia solidária e muito mais. “Estamos preparando cada detalhe com muito cuidado para que todos tenham uma experiência completa de formação, troca e reconhecimento da força da nossa rede. Assim, traduzimos na prática o tema desta edição, mostrando que a inspiração que vem do local pode gerar impacto e alcance globais”, completou.

Manoel de Barros

Com o tema ‘A Rede Federal é maior do que o mundo: inspiração local, alcance global’, a 49ª Reditec é inspirada na obra do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros e reafirma o papel da rede como agente de transformação social a partir dos territórios. A programação inclui mais de 50 atividades. Além de painéis, palestras e mesas-redondas, serão realizadas conferências, feira de economia solidária, tenda temática, apresentação das experiências exitosas selecionadas, atrações culturais e um espaço permanente de interação entre os participantes.

A identidade visual da reunião foi cuidadosamente concebida com base em três pilares: geometria, grafismo e inspiração indígena. O resultado é uma marca que traduz a riqueza cultural e ambiental do território sul-mato-grossense. O uso das cores azul, laranja e verde se remete às obras do artista plástico corumbaense José Ramão Pinto de Moraes (Jorapimo), que preenchia seus quadros com a luminosidade do Rio Paraguai, rodeado pela arquitetura do Casario do Porto de Corumbá e as belezas naturais do Pantanal.

Promovido pelo Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica ), a Reditec tem o apoio institucional do Ministério da Educação, Governo de Mato Grosso do Sul e prefeituras de Bonito e Jardim. A Rede Federal de Educação é formada por 41 instituições – 38 institutos federais, dos quais dez em Mato Grosso do Sul, dois Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica ) e o Colégio Pedro II.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram