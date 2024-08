Júri do ataque a creche em Blumenau acontece nesta quinta-feira

Acontece nesta quinta-feira (29), o júri do acusado de cometer o ataque a creche em Blumenau. O julgamento vai ocorrer a partir das 8h, no salão do Tribunal do Júri do Fórum Central de Blumenau, no Vale do Itajaí. Devido a gravidade do caso, diversas restrições foram estabelecidas. Confira:

Apenas familiares das vítimas e do réu terão acesso ao julgamento, sem presença de público externo;

No dia do júri, a rua Zenaide Santos de Souza, em frente ao fórum, será temporariamente fechada no início e no término do julgamento.

Além disso, um forte esquema de segurança será implementado no local. O julgamento começará às 8h, sem previsão de término.

O SCC10 estará presente no julgamento e fará a cobertura completa do júri. Acompanhe pelo site e pelas redes sociais.

Sorteio dos jurados

Conforme o Poder Judiciário, o sorteio dos jurados ocorreu em 15 de julho, quando foram selecionadas 25 pessoas, além de 15 suplentes. No dia do júri, antes do início da sessão, haverá um novo sorteio para definir o Conselho de Sentença, composto de sete jurados.

“Vamos Salvar o Dia”: Projeto criado após crime em Blumenau busca por justiça e melhoria nas leis

Denúncia

O réu foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras que serão analisadas durante o julgamento no Tribunal do Júri são motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos. Por conta da presença de menores nos autos, o processo tramita sob sigilo.

Sanidade mental do acusado

Em agosto de 2023, um laudo apontou que o réu tinha total capacidade de entender seus próprios atos no momento do crime. O documento enviado à Justiça de Santa Catarina, foi solicitado pela defesa do suspeito e foi realizado por um médico perito oficial do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

Crime brutal

No dia 5 de abril de 2023, quatro crianças foram mortas e outras cinco ficaram feridas após um homem, de 25 anos, invadir a creche CEI Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha.

As vítimas são Bernardo Pabst da Cunha, de 4 anos, Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e Enzo Marchesin Barbosa, de 4.

Com informações do site SCC10

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais