Filhotes de gato-palheiro são resgatados de incêndios no Pantanal em Miranda

Dois filhotes de gato-palheiro foram resgatados dos incêndios no Pantanal, que já destruíram 2 milhões de hectares no bioma. Os filhotes foram encontrados na área de Miranda. Além deles, outras três onças-pintadas foram encontradas na última semana com as patas queimadas e lesões.

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), o resgate dos gatos aconteceu na última sexta-feira (23), na mesma região das onças Antã, Itapira e Miranda.

Conforme a PMA, os filhotes foram encontrados por uma equipe do Corpo de Bombeiros, durante o combate a um incêndio na região. Em seguida, a PMA foi acionada pelo Gretap (Grupo Especial Tático de Resgate a Apoio à Fauna) para auxiliar no resgate.

Os felinos foram encaminhados ao pelotão da PMA e receberam atendimento veterinário pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Após a liberação médica, os filhotes foram levados ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), de Campo Grande.

Segundo o CRAS, os filhotes estão em bom estado de saúde e devem permanecer no centro até ficarem jovens, sem previsão de retorno para o habitat natural.