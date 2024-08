Na manhã desta terça-feira (27), uma carreta carregada com soja tombou na BR-163, no km 609, em São Gabriel do Oeste. De acordo com a CCR MSVia, não houve vítimas e a pista está interditada para retirada da carga.

A causa do acidente ainda está sendo apurada.

Além deste trecho, está no sistema “pare e siga” a pista Norte, com um quilômetro de congestionamento; e pista Sul, com dois quilômetros de congestionamento, devido ao rompimento da barragem que provocou a queda de uma parte da rodovia.