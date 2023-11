Acusado de ataque a creche de Blumenau enfrentará júri popular

Nesta terça-feira (31), o juízo da 2ª Vara Criminal de Blumenau determinou que o homem acusado de ser o autor do ataque à creche no município seja levado a júri popular. A data ainda será definida. O réu foi denunciado por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. Todas com qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos.

De acordo com a magistrada sentenciante, “todos os elementos de prova juntados aos autos, especialmente os laudos periciais, relatórios de investigação e testemunhos produzidos durante o contraditório, apontam para a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria dos nove crimes de homicídio qualificados descritos na denúncia, quatro consumados e cinco tentados”.

Crime que chocou o Brasil

O atentado à creche Cantinho Bom Pastor deixou a comunidade de Blumenau de luto e chocou todo o país. Era por volta de 9h da manhã de quarta-feira, dia 5 de abril, quando o investigado pulou o muro da creche e, segundo a denúncia, matou quatro crianças entre 3 e 5 anos. Outras cinco ficaram feridas no ataque e foram encaminhadas para o hospital.

Com informações do SCC10.

