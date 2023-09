Comarca de Coronel Sapucaia é consolidada com juíza titular

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul levou o Gabinete de Integração para as comarcas de Coronel Sapucaia e Amambai, na região sul do Estado. Além de levar ações práticas da administração do TJ e melhorias para as comarcas do Coronel Sapucaia e Amambai, presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, deu posse a primeira juíza diretora do foro de Coronel Sapucaia, Mayara Luiza Schaefer Lermen.

Em seu discurso de posse a Juiza destacou que a visita do Presidente traduz a valorização da magistratura e a sensibilidade com o jurisdicionado. “Representa o diálogo necessário entre as várias esferas do Poder Judiciário, bem como traduz a atuação zelosa e dedicada para que o povo de Coronel Sapucaia possa contar agora com um juiz titular, bem como com equipamentos e espaço adequado e seguro para a realização de atos jurisdicionais. (…) Essa cerimônia no dia de hoje bem representa que o exercício diário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul é buscar a solução, ainda que não seja fácil ou conhecida”.

Nas solenidades, o presidente do TJ enfatizou que o Gabinete de integração é uma forma de aproximação da Presidência do Poder Judiciário com a magistratura local, servidores e com os operadores do Direito da comarca. “O Gabinete de Integração é essa vinda e também para se reunir com os setores da sociedade para entregar alguns serviços, benefícios, mas sobretudo levar do local as demandas para que possamos, no restante da nossa gestão, atendê-las. Por isso é importante ir até o local. Não é discurso, é trabalho já prático”.

