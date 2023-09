Parasitoide nacional é capaz de controlar moscas-das-frutas

A Embrapa Clima Temperado (RS), em parceria com a empresa Partamon, conseguiu o registro de uma vespa nativa capaz de parasitar as principais espécies de mosca-das-frutas de importância econômica que afetam a fruticultura no Brasil. O parasitoide, denominado Doryctobracon areolatus, recebeu Especificação de Referência (ER 54) – veja mais detalhes em quadro ao final desta matéria – como produto fitossanitário junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Resultado de mais de 12 anos de pesquisa, essa conquista abre portas para que empresas interessadas busquem o registro para uso do parasitoide em sistemas de produção orgânicos e convencionais, em todo o País. A tecnologia ajuda a consolidar cada vez mais o controle biológico no contexto nacional.

As recomendações, por enquanto, envolvem indicações e informações de uso, como níveis esperados de controle (parasitismo), quantidade a ser liberada por área e forma de disponibilização para a venda. Segundo o pesquisador Dori Nava (foto à direita), um dos responsáveis pelo trabalho, cerca de 90% da tecnologia está pronta, mas os estudos seguem em andamento para qualificação das orientações.

As formas de liberação e a adequação aos sistemas de produção, por exemplo, ainda necessitam ser validadas em escala comercial. “O que nós precisamos agora é ajustar alguns desses pontos para maximizar a liberação do parasitoide”, explica. Por ora, essas definições estão sendo baseadas em pesquisas realizadas com um parasitoide similar comercializado no México.

Outro ponto em que as pesquisas ainda seguem é na associação do uso do controle biológico a outros métodos de controle, levando em conta, por exemplo, a seletividade de produtos químicos ao parasitoide, de maneira a eliminar as moscas mas não as vespas. “A ideia do uso do parasitoide é incorporá-lo dentro de um programa de Manejo Integrado de Pragas (MIP)”, completa.

