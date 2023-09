Polícia Civil prende suspeitos de estupro coletivo em Batayporã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Batayporã, realizou uma operação que resultou na prisão de dois homens suspeitos de tentativa de estupro coletivo em via pública, no residencial Batisteti. A ação policial teve início após a denúncia de uma tentativa de agressão sexual no último domingo, dia 3 de setembro, quando os indivíduos teriam abordado uma mulher com violência, mas ela conseguiu escapar.

De acordo com as informações, os dois suspeitos teriam agarrado a vítima pelos braços, com a intenção de cometer crimes sexuais. A mulher, no entanto, conseguiu se libertar e fugir, evitando uma situação ainda mais grave. Os agressores tentaram persegui-la, mas não tiveram sucesso em alcançá-la.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento do ocorrido, iniciou imediatamente as investigações, que levaram à identificação dos autores. A autoridade policial responsável pelo caso representou pela prisão preventiva dos suspeitos, medida que recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferida pelo Poder Judiciário.

A operação de prisão dos acusados foi realizada nesta quinta-feira, 7 de setembro, e agora os dois homens permanecem detidos enquanto aguardam o desenrolar das investigações. A Polícia Civil tem um prazo de 10 dias para concluir as apurações e apresentar o caso ao Ministério Público.

A Delegacia de Polícia Civil de Batayporã destaca a importância do apoio da população na identificação de suspeitos de diversos crimes, incluindo crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Para isso, foi disponibilizado um número de WhatsApp para denúncias anônimas, através do (67) 3443-1268.

Com informações da Depac