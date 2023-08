Após ser fechada por falta de segurança Comarca de Coronel Sapucaia tem seu primeiro Juri

Constatemente apontado como um dos municípios mais violentos do país Coronel Sapucaia passou a contar com uma Comarca qem 2019 que no entanto acabou realizandos os julgamentos em Amambai devido a falta de segurança. Esta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, no entanto, tornou-se importante para aquela comarca pois foi nessa data que a juíza Mayara Luisa Schaefer Lermen realizou o primeiro júri da comarca. Ressalte-se que Mayara é a primeira juíza titular da comarca e que nesse dia completou um mês de judicatura na localidade.

A decisão do fechamento partiu do então presidente do Tribunal de Justiça de MS (TJ/MS), desembargador Paschoal Carmello Leandro em razão da falta de segurança dos servidores e da atuação de grupos criminosos armados com fuzis e escopetas. A sessão de julgamento do primeiro júri foi realizada nas dependências da Câmara Municipal, único local adequado para o trabalho enquanto a comarca não tem ainda um prédio do Fórum. Assim, no júri desta quinta-feira o conselho de sentença condenou o réu e este foi sentenciado a 14 anos de reclusão, em regime fechado.

De acordo com o processo, o réu foi pronunciado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal combinado com a Lei n º 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), porque no dia 5 janeiro de 2022, às 20 horas, estavam vítima e réu conversando em uma rua do bairro Mate Laranjeira, quando começaram a discutir. Em razão da discussão, por motivo fútil, o réu pegou um pedaço de madeira, desferiu vários na vítima, que andou alguns metros tentando fugir e, não resistindo aos ferimentos, caiu morta pouco depois.

Na sentença, a juíza considerou presentes os requisitos para manter a segregação cautelar do acusado, preso desde o dia 06/01/22, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o réu possui maus antecedentes e é reincidente. Além disso, a magistrada considerou também o quantum da pena aplicado. Com a juíza estavam o promotor Thiago Barbosa da Silva e o defensor público Eurico Bartolomeu Ribeiro Neto.

