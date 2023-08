Fim de semana terá eventos gastronômicos e stand-up de humor com Nil Agra na Capital

Festival do Sobá, TorresmoFest e show na Arena do Riso são algumas das opções do fim de semana

A tradicional celebração ao sobá, prato típico da região, teve início ontem (9). Com programação até o dia 13 de agosto, a celebração ainda terá apresentação de forró, desfile de kimonos e dança da AABB Idosos Saudáveis. A entrada é gratuita e as atrações iniciam às 19 horas. O tema selecionado para representar o festival em 2023 foi “Mais que um Patrimônio, Cultura do MS”. O prato, com origem em Okinawa, em julho de 2006 virou patrimônio cultural da cidade, por meio do decreto n° 9.685, no mesmo ano que o festival iniciou suas atividades. Em 2018, ele foi eleito, de forma democrática, o prato típico da capital.

Devido ao sucesso, para celebrar a 16° edição, o festival propõe homenagear não só as influências japonesas, mas também os povos que constituem a história de Campo Grande. Para celebrar a cultura plural que o Estado possui foram convidadas atrações de várias regiões, dentre elas comitiva de Miranda para realizar pratos típicos da região pantaneira; o cantor Toninho, para homenagear, por meio de suas canções, os os rios que estão ao norte de MS e uma caravana com mais de 60 pessoas de Porto Murtinho, para falar sobre a Rota Bioceânica.

Mas os festejos não param por aí. Com mais de três atrações por dia, o festival também programou apresentação do CTG – Tropeiros da Querência, danças – grupo Sakura da Associação Nipo e grupo D’Soul e almoço de Dia dos Pais com karaokê. “O festival é fundamental, porque além de contar um pouco da história da imigração japonesa, o evento é algo maravilhoso, pois nos faz refletir e ver que valeu a pena todo o esforço e dedicação. São 24 anos adaptando e melhorando o prato, para agradar o paladar do brasileiro”, afirma Jadi Tamasiro, dona de uma das barracas mais tradicionais da Feira Central há 24 anos, a Barraca da Jadi.

Torresmofest

O TorresmoFest é opção de lazer e gastronomia para toda a família. O evento estreia no shopping Campo Grande, no dia 10 e segue até o dia 13, sempre das 12h às 22h. Com entrada gratuita, o TorresmoFest acontece ainda de 17h às 20h no mesmo local, tendo a carne suína como carro-chefe do evento, que vai contar com inúmeros food trucks. Com mais de 340 edições, o evento gastronômico passou por diversas cidades nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Entre os convidados, está Adan Garcia, embaixador do festival e chef especialista em carne de porco. No menu, seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro, que promete trazer o melhor da culinária mineira. Para aqueles que não sabem onde levar o pai para comemorar seu dia, o Torresmo é um programa e tanto. Para os mais tradicionais, o shopping Campo Grande tem restaurantes que trazem todos os tipos de pratos para agradar a qualquer tipo de pai. A vantagem é que se esqueceu do presente, há tempo para comprar.

Teatro

O humorista Nil Agra fará show cheio de humor no Barolé Bar. O evento integra a agenda de mais uma edição da Arena do Riso. A apresentação acontece domingo, às 19 horas. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120. “Sem Controle” é seu quinto especial de comédia. Com muito humor, Nil aborda, em seus shows, os conflitos da vida moderna e com sutileza fala sobre temas que geram debates e reflexões em dias atuais como: liberdade sexual, controle de armas, religião e identidade de gênero.

Sexta-feira (11/8)

Festival do Sobá

O Festival do Sobá contará com atrações que vão desde coral, dança, apresentações de forró e CTG, além de shows. A programação tem início às 19h e a entrada é gratuita. Confira em sequência as atrações: Coral de Vozes de Nova Alvorada do Sul, Dança – Escola de Dança Harmonia e Grupo de Taiko Raiden Daiko, show com o cantor Henrique Brabo, Apresentação dos campeões do 1º Concurso de Forró da Feira e Apresentação do CTG – Tropeiros da Querência.

‘Arraiá’ Uems

O “Arraiá” Agostino da Uems CG é realizado nesta sexta-feira (11), a partir das 18h. Para os fãs de festas juninas esta pode ser a última para os campo-grandenses se deliciarem com as comidas e bebidas típicas da época, como pastel, carreteiro, pipoca, cachorro-quente, quentão, doces, caldos, milho e derivados. O evento ainda conta com o show de Artur Vilalva e banda, além de apresentações de quadrilhas formadas por alunos e professores da unidade. O campus da Capital é localizado na avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155, Santo Amaro.

Shopping Norte Sul Plaza

Todos os dias, em frente à Renner, acontece a ExpoNorte. Em uma feira criativa, Coletivos de Artesãos Artems expõem produtos manufaturados com economia criativa. O espaço Sesc, das 15 às 20h, conta com jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer. O espaço é ao lado da Riachuelo e é gratuito. Para quem não assistiu aos últimos lançamentos de sucesso do universo cinematográfico, Cinépolis tem sessões em promoção.

Shopping Campo Grande

As crianças ainda podem se divertir no Parque Vila dos Dragões, da BN Entretenimentos, que está disponível na praça central do shopping. A novidade é inspirada no mundo viking e no enredo do aclamado filme “Como Treinar o Seu Dragão”. Cristais iluminados e tochas artificiais completam a decoração, que recria a atmosfera mágica e imersiva do mundo nórdico e promete encantar crianças e adultos. O parque atende os pequenos de 3 a 12 anos e possui atendimento para crianças com deficiência. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, nos domingos e feriados. O valor da brincadeira é R$ 50 para 30 minutos, e R$ 70 a hora. O shopping está com uma promoção de compra, doe e troque, com arrecadações que serão doadas ao Mesa Brasil, do Sesc, que irá fazer a distribuição às famílias carentes. A ação é promovida em celebração ao Dia dos Pais e para mais informações e orientações o shopping conta com o perfil @shoppingcampogrande no Instagram.

Blues Bar

Hoje, com uma programação especial, o Blues Bar apresenta Capital Inicial Cover Brasil. O evento homenageia os clássicos da banda nacional. A abertura é da banda Plebheus. O show será a partir das 20h, nesta sexta-feira. Os ingressos custam 25 reais e podem ser comprados antecipadamente, no site: www.sympla.com.br/bluesbarms. O bar fica na rua 15 de Novembro, 1.180.

Sábado (12/8)

O Balaio – Feira Criativa

Sábado, das 16h as 23h, é realizada a Feira Criativa Balaio, em Dourados. O Balaio é uma feira repleta de arte, artesanato, moda, música, chopp gelado, gastronomia e bons encontros. A Feira Criativa vai acontecer no Centro de Convenções e é uma ótima opção de passeio com amigos e familiares.

Festival do Sobá

A Feira Central segue com o Festival do Sobá e tem atrações que vão desde almoço na feira, com desfile de kimonos e suas histórias e a partir das 19 horas danças com o grupo Sakura, da Associação Nipo e grupo D’Soul, Taiko – RKMD, coral de meninas cantoras de Porto Murtinho e Orquestra de Violões de Porto Murtinho. A entrada é gratuita.

Shopping Campo Grande

As crianças ainda podem se divertir no Parque Vila dos Dragões, da BN Entretenimentos, que está disponível na praça central do shopping. A novidade é inspirada no mundo viking e no enredo do aclamado filme “Como Treinar o Seu Dragão”. Cristais iluminados e tochas artificiais completam a decoração, que recria a atmosfera mágica e imersiva do mundo nórdico e promete encantar crianças e adultos. O parque atende os pequenos de 3 a 12 anos e possui atendimento para crianças com deficiência. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, nos domingos e feriados. O valor da brincadeira é R$ 50 para 30 minutos, e R$ 70 a hora. O shopping está com uma promoção de compra, doe e troque, com arrecadações que serão doadas ao Mesa Brasil, do Sesc, que irá fazer a distribuição às famílias carentes. A ação é promovida em celebração ao Dia dos Pais e para mais informações e orientações o shopping tem o perfil @shoppingcampogrande no Instagram.

Shopping Norte Sul Plaza

Todos os sábados e domingos de agosto, o shopping promove vacinação contra covid, influenza e ainda tem mais 20 tipos de vacinas. A ação acontece entre às 10h às 18h aos sábados, e às 11h às 19h, nos domingo. Os serviços são gratuitos. O final de semana também promete programação infantil com a apresentação circence com Cia. Apoema, às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. A apresentação é gratuita. Tem também o passeio de trenzinho Giggio, em frente ao Morena Mulher.

Blues Bar

Sábado (12), o Blues Bar apresenta o retorno da banda Arca e a abertura fica por conta do new metal e rock ’n’ roll da banda Monsters. A entrada é limitada e os ingressos serão vendidos somente na hora. O bar fica na rua 15 de Novembro, 1.180

Cervejaria Canalhas

A cervejaria Canalhas tem programação com a Dumattu e promoção de River 500 ml por apenas R$ 13 até às 20 horas. A entrada é 25,00 e pode ser comprada antecipadamente pelo Sympla:https://www.sympla.com.br/ evento/dumattu-revival/2070308. O bar é localizado na rua Dom Lustosa, 214, Seminário.

Domingo (6)

Festival do Sobá

Último dia de programação do Festival do Sobá. Para encerrar, as atrações serão realizadas a partir das 9h até o horário de encerramento da feira. Confira a sequência das atrações: 9h – Feira aberta para atividades comemorativas. Tema: Intergeracionalidade, com a Fundesporte; 12h – Almoço de Dia dos Pais com Concurso de Karaokê, Cantora convidada: Mary Okabayashi e competição Jack and Jill; 19h – Grupo de dança da terceira idade AABB Idosos Saudáveis, Apresentação cultural paraguaia, Marlon Maciel e grupo TremPantaneiro.

Shopping Norte Sul Plaza

Todos os sábados e domingos de agosto, o shopping promove vacinação contra covid, influenza e ainda tem mais 20 tipos de vacinas. A ação acontece entre às 10h às 18h aos sábados, e às 11h às 19h, nos domingos. Os serviços são gratuitos. Se você procura diversão para as crianças, no domingo (9), tem apresentação circense com New York Circus, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. Além da apresentação, tem o passeio de trenzinho Giggio e Slimeria – oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy.

Shopping Campo Grande

As crianças ainda podem se divertir no Parque Vila dos Dragões, da BN Entretenimentos, que está disponível na praça central do shopping. A novidade é inspirada no mundo viking e no enredo do aclamado filme “Como Treinar o Seu Dragão”. Cristais iluminados e tochas artificiais completam a decoração, que recria a atmosfera mágica e imersiva do mundo nórdico e promete encantar crianças e adultos. O parque atende os pequenos de 3 a 12 anos e possui atendimento para crianças com deficiência. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, nos domingos e feriados. O valor da brincadeira é R$ 50 para 30 minutos, e R$ 70 a hora. O shopping está com uma promoção de compra, doe e troque, com arrecadações que serão doadas ao Mesa Brasil, do Sesc, que irá fazer a distribuição às famílias carentes. A ação é promovida em celebração ao Dia dos Pais e para mais informações e orientações o shopping tem o perfil @ shoppingcampogrande no Instagram.

Por Ana Cavalcante

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.