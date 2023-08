 Celebração dos 50 Anos da Cultura Hip-Hop acontece nesta sexta-feira na capital

O hip-hop, uma cultura que nasceu da expressão das ruas, ganha destaque em Mato Grosso do Sul por meio da trajetória marcante de Mano Cley, um dos pioneiros e fundadores do movimento no estado. Integrante do grupo “Falange da Rima”, Mano Cley viu o hip hop desabrochar no Mato Grosso do Sul e se tornar uma parte essencial da identidade cultural local. Com sua energia incansável e dedicação, ele tem sido um pilar na promoção e preservação dessa cultura vibrante por mais de três décadas.

O hip hop desembarcou no Mato Grosso do Sul em 1989, mas foi em 1990 que Mano Cley entrou em cena, contribuindo para moldar o movimento desde o seu início. Com mais de 30 anos de envolvimento, o hip hop no estado comemora seu 34º aniversário, um marco que reflete a perseverança e a evolução da cena.

Neste 11 de agosto, não apenas Mato Grosso do Sul, mas todo o mundo, celebra os 50 anos dessa cultura que transcendeu fronteiras e se enraizou em diferentes nações. No Brasil, as sementes do hip-hop foram plantadas em meados de 1988 e 1989, e essa sexta-feira marca o meio século desde então. Em Mato Grosso do Sul, a celebração acontece em grande estilo, com um evento que reúne diversas atrações e elementos fundamentais do hip-hop.

O som do “sound system”, uma cultura originária da Jamaica, preencherá o ambiente, enquanto MCs locais, como a talentosa LaBrisa, tomarão o microfone para compartilhar suas rimas. Atrações como DJ LadyAfroo, DJ Shaba e DJ Magão estarão presentes no evento. Grafiteiros mostrarão sua criatividade nas paredes, e os demais DJs, garantirão que a festa seja uma experiência memorável.

O evento não é apenas uma celebração, mas também um reconhecimento do valor cultural do hip-hop no estado. O eve se solidifica como um importante marco no calendário, voltando a se alinhar com o nascimento do hip-hop em 11 de agosto. Autoridades locais, como a Câmara de Vereadores, e até o governo federal, discutem a instalação de políticas públicas destinadas a apoiar essa cultura que deixou um legado significativo na comunidade jovem e criativa de Mato Grosso do Sul.

Mano Cley enfatiza o legado deixado pelo movimento, observando que muitos jovens foram moldados pelas batalhas de MCs, crescendo e evoluindo juntos. Com as palavras “o legado já foi deixado”, ele destaca a influência duradoura do hip-hop na vida desses jovens.

“A importância de movimentos como esse reside no legado que deixam para trás. A cada década, reavivamos o legado, e eu acredito que já tenhamos construído um sólido. Muitos jovens são produtos desse movimento, tendo se beneficiado especialmente das batalhas de MCs, onde puderam desenvolver suas habilidades de forma notável. MS se transformou em um verdadeiro celeiro de batalhas de MCs, e jovens garotas também têm se envolvido intensamente nesse cenário.” – Afirma o MC.

A celebração dos 50 anos não se limita a Campo Grande; cidades como Dourados, Corumbá e Três Lagoas também participam, demonstrando o alcance e a influência contínua do hip-hop. Além do aspecto festivo, essa comemoração é também uma oportunidade de contar a história do hip-hop em cada localidade, compartilhando suas origens e o impacto que teve ao longo das décadas.

O movimento está avançando com o objetivo de alcançar reconhecimento oficial. Mano Cley destaca que o colegiado responsável pela organização do evento entregou a história do hip-hop de Mato Grosso do Sul às autoridades em Brasília, buscando obter o status de patrimônio cultural nacional. Esse passo pode abrir portas para políticas públicas exclusivas e investimento no movimento.

Para o futuro, Mano Cley e sua equipe têm planos ambiciosos, incluindo um documentário que narra a história do hip-hop no estado, assim como a criação de um museu que exiba o rico material acumulado ao longo dos anos. A imprensa local, como o jornal O Estado, desempenhou um papel fundamental na preservação dessa história e no crescimento do movimento.

“O jornal O Estado tem sido um excelente colaborador em nossa história. Possuímos entre 7 e 8 edições desde 2006 com matérias sobre nossas atividades, incluindo o Festival América do Sul. Dentre elas, destacam-se as edições de 2015, 2016 e até um exemplar antigo datado de 2004. O Estado, sem dúvida, está profundamente entrelaçado em nossa história e crescimento. A parceria ao longo desses anos é algo pelo qual somos imensamente gratos.” – Relata Mano Cley.

O hip-hop, que uma vez foi associado a estereótipos negativos, agora é um emblema de empoderamento e expressão artística em Mato Grosso do Sul. A força das palavras, as batidas inovadoras e a celebração da diversidade cultural continuam a inspirar gerações, enriquecendo a vida dos jovens e fortalecendo a comunidade como um todo. O legado do hip-hop, liderado por figuras como Mano Cley, permanece vivo e em constante evolução.

Serviço

Confira os locais da comemoração dos 50 anos de Hip-hop em Mato Grosso do Sul

Campo Grande

Data: 11 de agosto. Baile do Cinquentenário.

Horário: 18 h

Endereço: Rua Polônia, 521. Bairro São Jorge da Lagoa

Contato: 67 99263-7140 / 67 984540121

Corumbá

Data: 11 de agosto; Cotidiano Difícil Jam

Horário: 18h

Endereço: Bar da Kah – R. Delamare, 258 – Centro.

Dourados

Data: 13 de agosto. Chillin Jam

Horário: 18h

Tropical club – Av. Weimar Gonçalves Torres, 3500 – Jardim Caramuru

Três Lagoas

Live do ensaio aberto do grupo “Legionários” no Instagram oficial do grupo: @oficiallegionarios (https://www.instagram.com/oficiallegionarios/)

Data: 11 de agosto

Horário: 19h30

