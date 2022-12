Zelensky é escolhido como Pessoa do Ano de 2022 pela revista Time

Volodymyr Zelensky, atual presidente da Ucrânia, foi eleito como a Pessoa do Ano de 2022 pela revista Time. A escolha, que foi divulgada na manhã desta quarta-feira (7), marca o reconhecimento do ex-comediante como um líder global.

O “espírito da Ucrânia” também recebeu honras, baseado na resiliência do país que foi invadido pela Rússia, ocasionando em uma guerra que já se estende por dez meses.

Para muitos a escolha de Zelensky como Pessoa do ano de 2022 é uma espécie de ataque velado contra Vladimir Putin, atual presidente da Rússia. A decisão da Time segue o caminho de diversas outras premiações internacionais deste ano.

Em outubro, o Nobel da Paz foi concedido ao ativista bielorusso Ales Bialiatski e às ONGs Memorial e Centro de Liberdades Civis na Ucrânia, sendo encarado como uma resposta ao avanço russo. No mesmo mês o Parlamento Europeu concedeu o seu prêmio de defesa dos direitos humanos, o Sakharov, a nomes e instituições ucranianas, incluindo Zelensky.

No começo desta semana, 5 de dezembro, Volodymyr ainda foi eleito pela revista britânica Financial Time como personalidade do ano, onde o ucraniano foi definido como um “porta-estandarte da democracia liberal na disputa global mais ampla contra o autoritarismo, que pode definir o curso do século XXI”..

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Confira a lista dos escolhidos para Pessoa do Ano da Time dos anos anteriores:

2021: Elon Musk

2020: Joe Biden e Kamala Harris

2019: Greta Thunberg

2018: ‘Os guardiões’ (jornalistas perseguidos)

2017: Movimento contra o assédio

2016: Donald Trump

2015: Angela Merkel

2014: Equipes que combateram o vírus ebola

2013: Papa Francisco

2012: Barack Obama

2011: ‘O manifestante’ (pessoas que protestaram contra líderes autoritários, como na Primavera Árabe)

2010: Mark Zuckerberg

