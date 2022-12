Guerra da Ucrânia: base aérea na Rússia é atacada

Um depósito de combustível localizado em um aeródromo perto de Kursk, a 175 km da fronteira ucraniana foi atingido por um drone na madrugada desta terça-feira (6). De acordo com o governador Roman Starovoit, o ataque não causou vítimas e o fogo não se espalhou.

O local atingido foi a base aérea de Khalino, de onde partem caças multifuncionais Su-30SM para ação no país vizinho. Não há registro de danos a aeronaves. Se baseando na distância da fronteira, drones mais convencionais podem ter sido utilizados ou lançados de dentro do território russo por infiltrados.

O novo ataque acontece um dia após explosões nas bases de bombardeiros nucleares na Rússia, onde três militares acabaram sendo mortos. Até o momento não se sabe afirmar qual o tipo de equipamento utilizado no ataque, mas de acordo com o Ministério da Defesa, dois modelos usados foram abatidos, mas que os destroços atingiram dois aviões e ocasionaram a morte dos militares.

Kiev não admite publicamente os ataques contra a Rússia, mas também não nega que foram os responsáveis. Porém, integrantes do governo de Volodimir Zelenski publicam falas irônicas em redes sociais comentando sobre os perigos de fumar cigarro em bases com armas nucleares.

O fato dos equipamentos terem passado de forma despercebida pelas defesas aéreas russas até chegar perto das bases é motivo de vexame para Moscou.

Ainda na manhã desta terça-feira (6), Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que o país concorda com os Estados Unidos em relação a uma “paz justa e duradoura” com a Ucrânia, mas que não vê condições para que negociações desse tipo ocorram neste momento.

