Vídeo: moradora do Parque Atlântico encontra cascavel embaixo da cama

Uma cascavel foi encontrada embaixo da cama, por uma moradora do bairro Parque Atlântico, em Campo Grande. Ela acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental), que realizou a captura da serpente, no final da tarde da última terça-feira (6).

De acordo com a dona de casa, de 75 anos, a cobra ficou acuada, embaixo da cama, devido a presença de um cachorro na residência. Foi quando ela foi surpreendida com a presença do animal.

A PMA foi acionada e compareceu ao local. A equipe realizou a captura da serpente, espécie Crotalus durissus, com uso de um gancho especial e cambão. Ela foi colocada em uma caixa de contenção e encaminhada ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

A cascavel possui um chocalho na extremidade da cauda. Ao contrário do que se pensa, o número de anéis no chocalho da Cascavel, não representa sua idade, ou seja, se uma cascavel possui 10 anéis no chocalho isso não quer dizer que ela tenha 10 anos de idade.

Muda de pele de 2 a 4 vezes por ano e, a cada vez que isso ocorre, acrescenta um novo anel no chocalho. Essa espécie de serpente se alimenta de pequenos roedores.

As cascavéis são perigosas com grande poder de peçonha e veneno potente, mas não são agressivas e fogem rapidamente quando percebem movimentos.

A cascavel brasileira possui veneno neurotóxico, ou seja, que atua no sistema nervoso, fazendo com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração. Diferente de seus parentes da América do Norte, que possuem propriedades proteolíticas – isto é, necrosantes.

