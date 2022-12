Moinho Cultural entra prepara do Moinho In Concert 2022

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano está na reta final da preparação do Moinho In Concert deste ano: Guadakan. Neste ano, a apresentação será em formato de aula pública e acontecerá em quatro sessões, nos dias 14 e 15 de dezembro, no Centro de Convenções do Pantanal (Rua Domingos Sahib, 570 – Porto Geral). Para celebrar a data, o espetáculo foi todo concebido a partir de uma lenda guató, que, inclusive, dá nome à aula pública. O espetáculo une dança contemporânea e orquestra.

Com o novo formato de apresentação, o público que poderá prestigiar o Moinho In Concert será maior. “Neste formato de aula pública, aberta ao público, conseguimos possibilitar que mais pessoas assistam. Além dos pais e familiares dos nossos participantes, vamos ter na plateia crianças, adolescentes, jovens que são atendidos por projetos sociais da nossa região, escolas, abrigos. Este momento é o encerramento do ano da formação continuada do Moinho Cultural e é, por si só, uma celebração”, afirma a diretora executiva do Moinho Cultural e diretora geral do espetáculo, Márcia Rolon.

Guadakan, além de marcar o encerramento das atividades desenvolvidas pela instituição ao longo do ano, também celebra os 18 anos do Moinho Cultural, comemorados neste ano. Ao longo deste período, a instituição já atendeu mais de 23 mil crianças da região fronteiriça em situação de vulnerabilidade social.