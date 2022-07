Em revanche histórica, Amanda Nunes encara Julianna Peña neste sábado pelo UFC

A lutadora Amanda Nunes será a grande atração do evento UFC 277, que acontece em Dallas, nos EUA, na noite deste sábado (30). Considerada a melhor lutadora de todos os tempos, a baiana chocou o mundo ao perder a luta e consequentemente o cinturão do peso-galo para Julianna Peña, em dezembro do ano passado.

Em entrevista realizada para divulgação do espetáculo, Amanda Nunes garante que o tropeço diante de Peña pode ter sido benéfico para o seguimento de sua carreira nas artes marciais mistas. De acordo com a atleta, a venezuelana proporcionou a antiga gana de vencer.

“Vou recuperar o título. Perder o trono não é algo que me deixa para baixo ou triste. Apenas me motivou acendeu uma chama. Sempre precisei disso, desse tipo de incentivo. O que Julianna trouxe era o desafio que eu precisava. Por muito tempo, eu fiquei sem desafios. Agora, finalmente, estou na posição que eu gosto. Gosto de me sentir encurralada. São os momentos que mais aprecio”.

Nunes é a lutadora com mais vitórias dentro do octógono – são 14 no total – e ainda tem o recorde de 10 nocautes entre as categorias femininas do UFC. Amanda também é a única a conquistar um cinturão em duas categorias diferentes. Além do peso-galo, que carregou de 2016 a 2021, também é a atual campeã do peso pena (até 65,7kg), quando derrotou a também brasileira Cris Cyborg, em 2018.

Entretanto, Julianna Peña mostrou para o mundo que Amanda não é invencível. Na última luta vimos uma “leoa”, como é chamada a brasileira, irreconhecível. A procura de uma trocação franca, Nunes continuava caminhando para frente, quando a alternativa mais clara era recuar e segurar o ímpeto da norte-americana, que era melhor.

Amanda Nunes e Julianna fazem encarada tensa

A coletiva de imprensa do UFC 277, realizada nesta quinta-feira com todos os integrantes do card principal do evento de sábado, em Dallas, foi em clima de provocações entre a campeã peso-galo (até 61,2kg) Julianna Peña e a agora desafiante Amanda Nunes. Entretanto, nehuma partiu para um clima mais agressivo.

“Honestamente, a forma como perdi, não pude aceitar. Então voltei para casa e tive que fazer isso tudo de novo. Fiz todos os ajustes e as mudanças que tinha que fazer. Quero meu cinturão de volta. É isso que eu amo fazer. E não posso me aposentar assim. Essa é minha principal razão. Peguei essa luta, quero estar lá 100% e fazer meu melhor. E ser campeã é muito bom, sei o que ela está sentindo agora. Eu ainda sou campeã, conheço esse sentimento. Então quero ser a campeã dupla de novo. Esse é meu grande objetivo. Voltei para a academia, corrigi muitas coisas e voltei aqui. Sábado vejo vocês lá tendo minha oportunidade de pegar meu cinturão de volta” – disse Amanda sobre a motivação para buscar a revanche e retomar o título.

A transmissão do UFC 277 será feita pelo canal de assinatura Combate a partir das 19h. Pelo Sportv 3, canal do YouTube do Combate e o site Combate.com transmitem o “Aquecimento Combate”, com as análises prévias das lutas dos brasileiros e a exibição das duas primeiras lutas da noite, ambas pelo card preliminar.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.