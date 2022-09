VÍDEO: Post Malone cai durante show e precisa ser socorrido

Duas semanas após cair durante o seu show no Rock in Rio, Post Malone caiu novamente no palco, mas dessa vez a queda parece ter sido mais séria. Durante a sua apresentação no sábado (17), em Saint Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, o cantor não viu um buraco no meio do palco e acabou tropeçando nele.

Ao cair, Post acabou atingindo as costelas na borda da estrutura e começou a rolar de dor, ficando no chão durante 15 minutos até ser socorrido. O momento foi gravado de diversos ângulos pelos fãs que compareceram no show. “As pernas deles não paravam, de tremer, foi assustador”, relatou uma fã no Twitter. Após sair do palco, Malone pediu para o público esperar enquanto ele tentava se recuperar do acidente.

Post Malone tropeçou durante apresentação em St. Louis, no último sábado (17). O rapper ficou alguns minutos fora do palco sendo examinado e mesmo assim voltou para finalizar o show. Após radiografias, foi declarado que ele sofreu lesões nas costelas. Melhoras, Post! pic.twitter.com/ZxekuDds4h — Tracklist (@tracklist) September 18, 2022

Após outros 15 minutos nos bastidores do show, o rapper voltou para o palco para terminar a apresentação, visivelmente desconfortável e com dores. Durante as músicas restantes, era possível perceber o artista levando a mão até as costelas, levantando as suspeitas de que ele teria as quebrado na queda. Porém, o empresário da cantor acalmou os fãs, esclarecendo que ele apenas “machucou” os ossos, nada mais sério que isso.

Durante a tarde de domingo (18), Post publicou um vídeo nas suas redes sociais, explicando sobre o acidente. Ele esclareceu que o buraco onde caiu era um meio do palco deixado para a locomoção dos instrumentos.

“Acabei de voltar do hospital. Está tudo bem, eles me deram analgésicos. Vamos continuar arrebentando na turnê”, disse Malone, que também agradeceu a paciência dos seus fãs em Saint Louis, e prometeu fazer um show de duas horas “para compensar” toda a situação e as músicas perdidas, quando voltar à cidade.

🚨 | Pronunciamento de Post Malone sobre a queda em St. Louis e seu estado de saúde, legendado em português. We love u @PostMalone 💕 pic.twitter.com/HKRH3XvVa3 — Portal Post Malone 🦋🍻 (@PortalPostBR) September 18, 2022

