Motorista de aplicativo é sequestrado e tem carro roubado

Um motorista de aplicativo de 53 anos, foi sequestrado ontem (18), em Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi abandonada em um terreno baldio e teve o veículo levado pelos assaltantes.

Aos policiais, a vítima contou que conversava com um cliente pelo aplicativo, quando foi surpreendida por quatro assaltantes que estavam em uma motocicleta. Conforme o depoimento do motorista, os autores estavam usando uniformes de segurança de uma loja paraguaia.

Assustado, o motorista desceu do carro ao comando dos assaltantes e foi colocado para dentro do porta-malas e levado para uma área próxima ao rodoanel do município.

Em depoimento na delegacia de Ponta Porã, o motorista disse aos policiais que ele foi amarrado e ficou aos cuidados de um dos assaltantes, enquanto o restante da quadrilha levava o seu veículo, de modelo Ford Ká.

Após horas com os sequestradores, o motorista conseguiu se soltar e pedir ajuda pelo celular. De acordo com a Polícia Civil, os autores até o momento não foram encontrados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.