Equipe brasileira de eSports vence campeonato mundial de Valorant

No último domingo (18), os brasileiros da LOUD venceram, por 3×1, os estadunidenses da OpTic Gaming, na final do Valorant Champions 2022, sediado em Istambul, na Turquia. Além do título de campeã mundial, a equipe de eSports brasileira leva a premiação total de US $300 mil (R$1,5 milhões).

Com essa vitória, a equipe afasta os fantasmas do passado, quando perderam a final do Masters Reykjavík 2022 para a mesma OpTic. É a primeira vez que o Brasil conquista o título nesta modalidade.

O próximo torneio mundial será sediado no Brasil, na cidade de São Paulo, entre fevereiro e março. A disputa contará com trinta times, que devem ser franqueados pela Riot Games – desenvolvedora do jogo eletrônico e organizadora do campeonato mundial.

A presença da LOUD ainda não é garantida. A Riot também ainda não anunciou quais times farão parte de seu circuito em 2023.

O campeonato

O Valorant é um jogo eletrônico multijogador gratuito, para jogar de tiro em primeira pessoa (FPS), desenvolvido e publicado pela Riot Games.

O primeiro mundial ocorreu no ano passado, em Berlim, e teve como campeã a equipe europeia Acend. O Valorant Champions 2022 foi o segundo torneio mundial do FPS a ser organizado pela Riot Games. A competição se iniciou no dia 31 de agosto e reuniu 16 das melhores equipes do mundo na disputa pelo título.

