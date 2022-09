Funeral da Rainha Elizabeth II tem cortejo por ruas de Londres

Nesta segunda-feira (19), britânicos realizam trajeto por Londres, em cortejo, para homenagear a rainha Elizabeth 2ª, soberana mais duradoura da história do Reino Unido. Ela morreu aos 96 anos, há exatos 11 dias.

A cerimônia teve início por volta das 6h40 (horário de Brasília), assim que o caixão foi levado da plataforma onde era exibido desde a quarta-feira, no Salão de Westminster. O trajeto será finalizado na Abadia de Westminster.

O cortejo foi liderado por militares da Marinha Real britânica. Também participaram os filhos da rainha, o rei Charles 3º e seus irmãos, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward, e os filhos do rei, os príncipes William e Harry.

Todos trajavam uniformes militares, exceto os príncipes Andrew e Harry afastados da monarquia — o primeiro por causa de um escândalo sexual; o segundo após seu casamento com a atriz Meghan Markle.

Na chegada à abadia, juntaram-se ao cortejo a rainha consorte, Camilla; a esposa de William, a princesa Kate; e os filhos mais velhos do futuro herdeiro do trono, o príncipe George e a princesa Charlotte.

Visita presidencial

Na tarde de ontem (18), o presidente Jair Bolsonaro visitou o caixão da rainha Elizabeth II e assinou o livro de condolências da monarca. Nas duas ocasiões, o presidente foi acompanhado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Na visita ao caixão, também estava presente o pastor Silas Malafaia.

No Twitter, Bolsonaro lamentou a morte da rainha e citou a visita que ela fez ao Brasil, em 1968. “Nossos sentimentos à família rainha e ao povo do Reino Unido. No Brasil, temos forte em nossa lembrança ainda sua passagem por lá, em 1968. Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento de tudo que ela fez pelo mundo”, lamentou o atual presidente.

