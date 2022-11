Trump anuncia pré-candidatura para a Presidência dos EUA de 2024

Donald Trump anunciou durante um evento em seu resort de Mar-a-Lago na noite desta terça-feira (15) que irá se candidatar para as eleições da presidência dos Estados Unidos de 2024.

“Para fazer a América grande e gloriosa novamente, anuncio nesta noite minha candidatura para presidente dos Estados Unidos”, afirmou o futuro candidato em um púlpito repleto de bandeiras do país americano, faixas com o lema “Make America Great Again”e apoiadores que comemoraram o anúncio.

Ainda durante o discurso, o ex-presidente atacou a gestão de Joe Biden, atual presidente dos EUA. “Dois anos atrás éramos uma grande nação, e em breve seremos uma grande nação outra vez”.

Trump também reconheceu a derrota nas eleições de 2020, sem questionar os resultados, como sempre fez e afirmou que os eleitores “ainda não perceberam a extensão e a gravidade da dor que a nação tem atravessado”, mas que no próximo pleito em 2024, “os votos serão muito diferentes.”

O ex-presidente, que já sofreu dois impeachments na Câmara, terá um longo caminho se quiser mesmo continuar com essa decisão. Donald é alvo de investigações pelo envolvimento na invasão do Capitólio e por levar para sua casa na Flórida documentos ultrassecretos após deixar o cargo.

Outro fato é de que o futuro candidato tem adversários para afastar durante esses próximos dois anos. Ron DeSantis, governador da Flórida que acaba de ser reeleito e é candidato do mesmo partido, é considerado um rival para Trump, que já avisou que o correligionário não deveria se candidatar contra ele. “Eu diria muitas coisas sobre ele que não são muito lisonjeiras. Sei mais sobre ele do que qualquer pessoa”, afirmou Donald para a Fox News.

Outro adversário é o ex-vice Mike Pence, tido como traidor no meio dos eleitores trumpistas. Durante a turnê para promover o seu livro “So Help Me God”, ele tem dado indícios de que estuda concorrer em 2024.

Trump também precisa lidar com o seu partido, Partido Republicano, que o culpa por impulsionar candidatos ruins com dinheiro e capital político, acabando por afastar moderados na hora da votação. Além disso, aliados pressionaram o ex-presidente em adiar o anúncio da candidatura, sugestão ignorada. Porém, mesmo com os prós, Donald ainda tem apoio interno.

