Trump ficou com mais de 300 documentos secretos após deixar cargo

De acordo com informações do jornal The New York Times, o governo dos Estados Unidos recuperou mais de 300 documentos confidenciais, que estavam em posse do ex-presidente Donald Trump, desde que ele deixou o cargo, no ano de 2021.

Um primeiro lote havia sido recuperado em janeiro deste ano, totalizando 150 itens, divididos em 15 caixas de documentos, onde incluíam papéis sobre a CIA, Agência de Segurança Nacional e FBI. Ao perceberem o alto volume de registros recuperados, o Departamento de Justiça decidiu iniciar uma investigação criminal contra Trump.

Em junho, outros papéis foram devolvidos ao governo por assessores e finalmente, o material foi obtido pelo FBI após uma busca e apreensão na mansão de Trump, localizada na Flórida. Ao final da das buscas, que foram finalizadas dia 8 de agosto, foi totalizado 26 caixas recuperadas, incluindo 11 conjuntos de itens marcados como secretos. Um desses itens tinha o nível mais alto de classificação, o de ultrassecreto. Não foram divulgados quais documentos estavam em posse do ex-presidente.

A investigação ainda continua em andamento, mesmo com a recuperação do itens, sinalizando que alguns integrantes do governo ainda acreditam que Trump possa ter mais documentos escondidos. Pela legislação dos Estados Unidos, todos os itens considerados oficiais, continuam sendo propriedade do governo e precisam ser entregues após o fim do mandato.

Nesta segunda-feira (22), o ex-presidente entrou com uma ação onde exigia que uma parte independente examine os arquivos que foram aprendidos pelo FBI durante a busca. Trump ainda afirma que está sendo alvo de uma investigação por motivos políticos.

Veja mais: Câmara dos EUA investiga Trump por suposta manipulação de registros presidenciais

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.