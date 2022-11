Suposto guerrilheiro que pertencia ao EPP é assassinado no Paraguai

Um homem supostamente ligado ao Grupo Camponês Armado (ACA), foi assassinado após uma discussão de grupos guerrilheiros, na tarde de ontem (15), no Departamento de Concepción, localizado nas proximidades de Bela Vista, na fronteira com Mato Grosso do Sul. De acordo com autoridades paraguaias, Darío Mancuello, de 32 anos, fazia parte do Exército do Povo Paraguaio (EPP).

De acordo com o site Porã News, a vítima tinha passagens por associação terrorista e crimes de sequestro na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Ainda de acordo com o site, o suposto autor do crime é Salvador de Jesús Ovelar González, de 29 anos, que após matar Dario, tentou se esconder em uma mata, mas acabou sendo preso por agentes da Força Tarefa Conjunta (FTC), que atua na região.

O crime aconteceu por volta das 16h, em uma rua do Bairro Nueva Fortuna de Kurusu de Hierro, em Concepción. Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência e também pelo portal Porã News, a vítima consumia bebidas alcoólicas em grupo de guerrilheiros, e em determinado momento, houve discussão com Ovelar González. Mancuello recebeu vários golpes de facão, morrendo no local.

O caso foi atendido pelo comissário Feliciano Martínez, da Polícia Nacional. Ovelar González após ser capturado, foi encaminhado a delegacia de polícia local e entregue ao Ministério Público.

Segundo informações da imprensa local, o Grupo Camponês Armado (ACA), já estava extinta com assassinato de alguns dos seus integrantes, como Albico e Alfredo Jara Larrea em 2015, após um confronto com a Força Tarefa Conjunta (FTC). Entre os grandes ataques deste grupo criminoso, está o da fazenda Santa Silvia, na cidade de Horqueta, além de queima de maquinários no município paraguaio de Loreto, localizado no norte do país.

