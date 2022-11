Vojvoda recusa proposta do Vasco

Vojvoda não será o técnico do Vasco em 2023. O cobiçado técnico argentino era o sonho do Gigante da Colina, entretanto recusou a proposta na última segunda-feira (14). Ele tem contrato com o Fortaleza até o final deste ano, mas estuda outras ofertas.

Estabilidade, propostas à mesa, novos desafios… Apesar do fim da temporada, a vida de Vojvoda será bastante movimentada nos próximos dias. Com um ótimo trabalho à frente do clube cearense, o técnico pode escolher o projeto que deseja para o próximo ano. Corinthians, Atlético-MG, Santos, Vasco e o próprio Fortaleza disputam o treinador.

O projeto do Vasco de certa forma pode ser tentador. Com a SAF investindo pesado para 2023, o novo comandante terá a oportunidade de criar um time do zero, já que certamente o elenco sofrerá uma reformulação para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro.

Campanha do Fortaleza

Novamente, o Fortaleza foi o destaque da Competição. Lanterna do Brasileiro durante todo o primeiro turno, o time de Vojvoda conseguiu se reestabelecer e conquistou até a histórica vaga para a Libertadores. A segunda seguida do clube, as duas com o técnico argentino.

O argentino já é tido por muitos como o maior técnico da história do Fortaleza. Soma dois títulos estaduais, uma Copa do Nordeste, duas vagas seguidas em Libertadores, campanha de G-4 no Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil… As conquistas de Vojvoda só aumentam no clube e, com ela, a moral do treinador com torcida, com diretoria e com jogadores. Em resumo, Vojvoda tem cada vez mais vez e voz no Tricolor do Pici.

