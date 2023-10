‘Supernévoa’ causa 7 mortes em acidente que engavetou 158 veículos nos EUA

Uma massa incomum de névoa na Louisiana, nos Estados Unidos, prejudicou a visibilidade para motoristas e causou 7 mortes em um acidente que engavetou 158 veículos na segunda-feira (23). Segundo comunicado da polícia do estado, no sul do país, a colisão massiva aconteceu a cerca de 48 quilômetros de Nova Orleans.

A ‘supernévoa’, como o fenômeno tem sido chamado pela mídia norte-americana, ocorreu por causa da combinação de fumaça de um incêndio na vegetação e uma densa neblina sobre o local.

Fotos divulgadas pela polícia mostram as duas faixas de uma ponte da rodovia em que aconteceu o acidente bloqueadas pelos veículos –alguns deles estavam queimados, já que a batida provocou focos de incêndio. Ao menos 25 feridos foram para o hospital, e algumas pessoas procuram atendimento médico por conta própria.

O governador da Louisiana, John Bel Edwards, se pronunciou nas redes sociais e pediu cautela aos cidadãos da área afetada. O governador também agradeceu aos profissionais de saúde e pediu que a população doasse sangue.

