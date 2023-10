Segunda Churrascada do Gastrota promove 5h de Open Food e música ao vivo no próximo dia 11

São 9 horas de evento, com Open Food das 12h às 17h e atrações musicais até às 20h da noite

A Segunda Churrascada do Gastrota prepara para o dia 11 de novembro (sábado), 5h de open food com 15 estações de carnes, fora várias atrações musicais no estacionamento da Churrascaria Gastrota na Avenida Marquês de Pombal, nº 1711, em Campo Grande.

Além do churrasco, das 12h às 17h, o convidado terá a disposição um cardápio premium com os nomes famosos parceiros oferecendo hamburguer’s do Gugu Lanches e do Quintal 280, costela defumada do Old Sheep Steak Bar, Costela do Fogo de Chão, linguiça, macarrão pantaneiro e muito mais.

Organizador do encontro, o empresário Tico Xavier explica que a 2ª churrascada marca a sequência de uma ideia que iniciou em 2020, na primeira edição da Churrascada do Gastrota, paralisada pela pandemia.

A entrada para aproveitar a Segunda Churrascada do Gastrota custa R$100 para homens e R$80 para mulheres (crianças até 8 anos não pagam). Valor passivo de aumento na porta do evento, programado para encerrar às 20h.

“O evento será montado no estacionamento do parque gastronômico Gastrota, espaço que suporta de 1 mil a 2 mil pessoas. A grande atração do dia é a Churrascada que teve a primeira edição há três anos atrás. Agora voltamos com os melhores assadores do interior e da Capital de Mato Grosso do Sul”, revela Tico.

Postos de venda: Quem deseja garantir a entrada para uma tarde inteira de atrações e open food de qualidade, as entradas estão disponíveis para compra no Parque dos Chef’s Grastrota, no Old Sheep Steak Bar, localizado na Avenida Ministro João Arinos, 527 – Tiradentes, e também no Quintal 280, na Rua General Odorico Quadros, 280 – Jardim dos Estados.

Lista de Estações disponíveis para o dia 11:

Quintal 280 (hamburguer) Fogo de chão (Costela)

Old Sheep (Costela Defumada) Top sabor (Pão de alho)

Gugu Lanches – (Hamburguer) Pastel D’ouro

Alan Gourmet – (Linguiça) Parcelo (Porco no Tacho)

Macarrão Pantaneiro Frigoias (Entranha)

Frango Estação Ponta de peito – defumação (Brisket)