Ministério Público proíbe presença de público em jogos no Jacques da Luz

Na tarde de ontem (23), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) notificou a Federação de Futebol (FFMS) para que os próximos jogos do Campeonato Estadual da Série B, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, sejam de portões fechados. Segundo o órgão, o local está com os laudos de segurança desatualizados.

A medida de que os jogos não tenham público, afeta diretamente o União ABC e o Náutico FC, clubes que optaram por mandar seus jogos na praça esportiva do bairro das Moreninhas. A Portuguesa já solicitou que suas partidas sejam marcadas no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

Segundo a notificação do MP, a justificativa é uma mudança na legislação que estava em vigor até então, por isso a “necessidade da apresentação do Laudo de Segurança acompanhado do Plano de Segurança e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), Laudo de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico acompanhado do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto acompanhado do Alvará de Funcionamento e do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) no moldes da Portaria n° 20/23 de Ministério dos Esportes”.

De acordo com o vice-presidente e coordenador de competições da Federação, Marcos Tavares, a situação já foi repassada aos clubes. “A tabela não sofre alteração por enquanto, apenas precisa ser seguida essa determinação do Ministério Público até que os clubes, que são os responsáveis pela emissão desses laudos, o façam dentro da nova legislação”, explica.

Na próxima semana não há nenhum jogo marcado pelo Campeonato Estadual da Série B, no Estádio Jacques da Luz. O próximo confronto que será disputado no estádio será no dia 5 de novembro, quando União ABC, enfrenta o São Gabriel.

