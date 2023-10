VÍDEO: Câmera de segurança mostra momento do ataque em escola de São Paulo

Câmeras de segurança da Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, gravaram o momento que o atirador responsável pelo ataque de ontem (23) entra em uma sala de aula e realiza diversos disparos em direção aos estudantes. O ataque deixou feridos e causou a morte de Giovanna Bezerra, de 17 anos.

Nas imagens é possível ver o atirador, um aluno da própria instituição, de 16 anos, entrar armado dentro da sala de aula. Assim que os estudantes percebem o que esta acontecendo, se unem para formar uma barreira com as mesas e cadeiras no canto mais distante da entrada da sala de aula.

Conforme informações da Folhapress, estudantes relataram que o atirador era alvo de bullying e agressões na escola, existindo inclusive vídeos do jovem sendo agredido fora da escola. Um aluno do 2º ano disse à reportagem que o atirador era conhecido por todos da escola e que era constantemente humilhado por ser gay e ter um estilo diferente. Segundo ele, a adolescente que morreu era uma pessoa gentil, comunicativa e que se enturmava facilmente com todos.

Agora a Polícia Civil investiga se mais pessoas participaram de forma indireta do ataque a escola, sendo que quatro suspeitos estão sob investigação.

O atirador estava em um grupo do Discord, plataforma de mensagens popular entre jovens e jogadores de videogames que está envolvida em várias denúncias contra grupos que promovem conteúdo de ódio e incitação a assassinatos.

O revólver utilizado para o crime era do pai do jovem. Ele teria pego a arma e munições no fim de semana, ao passar o dia com o pai. A arma era regular e estava registrada. Na delegacia, o atirador disse ter aprendido a usar armas por meio de vídeos na internet.

O corpo da adolescente morta foi velado às 20h de ontem (23) em São Miguel Paulista e contou com a presença de amigos, familiares, vizinhos e estudantes da instituição. O enterro de Giovanna será nesta terça-feira (24), às 13h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, no ABC.

No último dia 10, um ataque à Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, deixou um estudante de 14 anos morto e outros três feridos. O ataque foi realizado por um ex-aluno do colégio, que usou uma faca na ação.

Em 19 de junho, um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, deixou dois alunos mortos, um casal de adolescentes. O autor do ataque era um ex-aluno de 21 anos. Ele foi encontrado morto dias depois na prisão.

Na manhã de 5 de abril, um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), e matou quatro crianças. As vítimas são três meninos e uma menina, com idade entre 5 e 7 anos.

Em 27 de março, a professora de ciências Elisabeth Tenreiro, 71, foi morta em um ataque na escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.

