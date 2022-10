Rússia faz novos ataques contra sistema energético da Ucrânia

O exército russo realizou um ataque com mísseis de cruzeiro e balísticos contra a infraestrutura energética da Ucrânia nesta segunda (31). O ocorrido é parte da tática russa de pressionar o vizinho com blecautes e falta de água enquanto o inverno do Hemisfério Norte se aproxima.

De acordo com o governo ucraniano, foram relatadas explosões em pelo menos dez cidades. A Força Aérea da Ucrânia relatou ter interceptado 44 dos 50 projéteis, mas a conta não fecha com o número de alvos atingidos –principalmente centrais ligadas a hidroelétricas e centros de distribuição de energia. Algumas regiões estão sem luz.

Na capital, Kiev, uma grande explosão foi filmada. Moradores se esconderam no metrô da cidade durante a ação, ocorrida no começo da manhã, a hora do rush (madrugada no Brasil). O governador da região homônima, Oleskii Kuleba, afirmou haver ao menos um morto.

Os mísseis de cruzeiro foram lançados de bombardeiros estratégicos Tu-160 e Tu-95 voando em espaço aéreo russo sobre o mar Cáspio e a região de Rostov.

Tática russa

Nesta nova fase da guerra iniciada há oito meses, o governo de Vladimir Putin tem buscado degradar a rede energética do vizinho, como tática de desmoralizar suas forças e dificultar a montagem de novas contra-ofensivas: o sucesso da retomada de Kharkiv e as ameaças contra linhas russas em Kherson e Donetsk deram lugar ao longo deste mês a uma disputa mais estática.

A tentativa de estabilização da frente nas quatro regiões que Putin anexou em setembro foi acompanhada pela mobilização de 300 mil reservistas, completada na sexta (28).

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 80 mil soldados já foram enviados para a Ucrânia. No entanto, não foi divulgado o grau de treinamento desses soldados.

Com informações da Folhapress

