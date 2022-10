Chegou o Halloween! Com decoração divertida, veja a receita do bolo sepultura

No dia 31 de outubro é comemorado o Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas e, nessa data, muitas pessoas gostas de realizar festas temáticas, com decorações voltadas para o terror. Para entrar no clima, que tal um bolo de chocolate, mas com a decoração de Dia das Bruxas?

Ingredientes:

Massa:

120g de chocolate amargo picado

100g de manteiga

1 e 1/4 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 ovos

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 xícara de chá de água fervente

1 colher de sopa de café solúvel

1 boa pitada de sal

Cobertura:

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de cacau

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga

1 pitada de sal

Decoração:

bolachas maria

bolachas de chocolate (sem recheio)

1 colher de sopa de chocolate derretido

Modo de Preparo:

Primeiramente derreta o chocolate com a manteiga: coloque os dois ingredientes em uma tigela, leve ao microondas na potência alta e de 30 em 30 segundos mexa bem até derreter por completo.

Em seguida adicione o óleo, o extrato de baunilha e o açúcar e misture bem. Acrescente os ovos e misture bem mais uma vez.

Agora junte os ingredientes secos passando por uma peneira (farinha, fermento, chocolate, café solúvel e sal) e misture até incorporar bem. Despeje com cuidado a água fervente e mexa até virar uma mistura homogênea.

Por fim despeje em uma assadeira retangular untada com manteiga e chocolate em pó, nivele a massa com uma colher e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 50 minutos ou faça o teste do palito para ter certeza que o bolo está pronto.

Enquanto o bolo assa, prepare a cobertura: coloque todos os ingredientes do brigadeiro em uma panela e misture. Então leve ao fogo baixo mexendo sempre e assim que começar a desgrudar do fundo da panela desligue e coloque em uma travessa untada com manteiga. Cubra com papel filme encostando no chocolate e deixe esfriar completamente.

Enquanto tudo esfria, prepare a decoração: triture as bolachas de chocolate, derreta um pouco do chocolate, separe algumas bolachas maria e um palito de churrasco ou de dente. Passe a ponta do palito no chocolate e decore a lápide da forma que quiser.

Tudo pronto? Por fim, hora de montar o bolo! Desenforme e espalhe o brigadeiro na cobertura. Por fim distribua as bolachas marias decoradas na ordem que desejar e coloque a bolacha de chocolate triturada na frente de cada lápide.

Receita retirada do site Essa receita funciona