Moradores encontram homem morto em calçada na Vila Marcos Roberto

Um homem não identificado foi encontrado morto na manhã de hoje (31), na Rua dos Pirineus, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a vítima estava caída na calçada, onde foi encontrada por moradores que passavam pela região.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Assim que chegaram no local, a vítima já estava morta. Além da Polícia Militar, a perícia criminal também compareceram no local. Segundo informações da equipe policial, não é possível identificar as causas da morte sem a confirmação da perícia técnica, mas aparentemente o homem não tem sinais de violência pelo corpo.

O caso foi encaminhado a delegacia onde será registrado como morte a esclarecer.