Número de mortes em desabamento de ponte na Índia chega a 140

Uma ponte com mais de 100 anos sobre o rio Machchhu, em Morbi, na Índia, caiu hoje com centenas de pessoas que estavam sobre a estrutura. Até o momento, segundo as autoridades indianas, foram contabilizados 141 mortos. A ponte é considerada um monumento sagrado e histórico.

Mais de 400 pessoas estavam na ponte sobre o rio Machhu, na cidade de Morbi, no momento do colapso, disse o canal de TV local Zee News. A estrutura de 230 metros no rio Machchu em Morbi foi construída durante o domínio britânico no século 19. A ponte havia sido reaberta apenas uma semana atrás, após passar por obras.

Sandeepsinh Zala, diretor de Morbi, disse que a fabricante de eletrodomésticos Oreva, responsável pela manutenção da estrutura há 15 anos, não deu nenhuma informação de que estava reabrindo para o público . “Nós não emitimos nenhum certificado de aptidão para eles”, disse Zala.

Segundo o jornal indiano The Times of India, testemunhas relataram haver várias mulheres e crianças quando ela se rompeu. Há relatos de que centenas de pessoas ficaram feridas.

“As pessoas caíram umas em cima das outras depois que a ponte colapsou. Elas foram em massa até a ponte para celebrar rituais e para o festival do Diwali. Havia muitas crianças e mulheres entre as vítimas”, disse uma testemunha à imprensa local.

A presidente da Índia, Droupadi Murmu, usou o Twitter para lamentar a tragédia.

The tragedy in Morbi, Gujarat has left me worried. My thoughts and prayers are with the affected people. Relief and rescue efforts will bring succour to the victims. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 30, 2022

