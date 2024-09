Relatório da ONU acusa governo venezuelano de intensificar repressão após eleições

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um relatório alarmante nesta semana, acusando o governo da Venezuela de intensificar a repressão contra opositores políticos e manifestantes desde as eleições presidenciais realizadas em julho. De acordo com o documento, o regime de Nicolás Maduro vem adotando táticas cada vez mais autoritárias, incluindo prisões arbitrárias, tortura e o uso excessivo da força.

Após a divulgação dos resultados eleitorais, que foram amplamente contestados pela oposição sob alegações de fraude, uma onda de protestos tomou conta do país. Desde então, ao menos 25 pessoas foram mortas e 2.400 manifestantes foram presos pelas forças de segurança venezuelanas, segundo o relatório da Missão de Investigação da ONU. A repressão tem como alvo principal aqueles que desafiam a legitimidade do processo eleitoral e a condução política do governo Maduro.

O documento descreve um cenário de graves violações dos direitos humanos, com as autoridades venezuelanas utilizando métodos violentos para silenciar os manifestantes. Entre as táticas denunciadas estão prisões arbitrárias em massa, perseguição a líderes da oposição e tortura de detidos.

A ONU expressa profunda preocupação com o aumento da repressão e denuncia o uso da força letal contra civis, ressaltando que o governo de Maduro tem ignorado princípios básicos de direitos humanos em sua tentativa de sufocar qualquer tipo de contestação política. O relatório sugere que as violações dos direitos fundamentais estão sendo sistematicamente empregadas como uma ferramenta para manter o controle do regime sobre a população.

A crise política na Venezuela, agravada pela repressão, continua a chamar a atenção da comunidade internacional, com pedidos de intervenção diplomática e novas sanções contra o governo venezuelano ganhando força. Contudo, o governo Maduro nega as acusações e alega que as manifestações são incitadas por agentes estrangeiros que tentam desestabilizar o país.

A comunidade internacional segue de perto os desdobramentos na Venezuela, enquanto os venezuelanos enfrentam um momento crítico em meio à escalada da violência e à repressão estatal.

Com informações do SBT News

