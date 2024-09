Feto é encontrado dentro de sacola plástica no lixo em Corumbá

O feto de um menino foi encontrado dentro de uma sacola plástica, em um amontoado de lixo, na Rua Geraldino Martins de Barros, em Corumbá, na noite dessa terça-feira (17).

Segundo informações do site Diário Corumbaense, o feto foi encontrado por um gari durante seu período de trabalho, por volta das 20h15, ao deixar uma sacola cair viu o embrião enrolado em um pano vermelho, dentro de uma sacola.

A princípio, o trabalhador pensou que fosse uma boneca, mas quando percebeu que se tratava de um feto se assustou e informou o fato ao motorista do caminhão. De imediato, o homem acionou o encarregado da empresa informando o fato.

Os vizinhos ligaram para a Polícia Militar e informaram os fatos. A perícia e a Polícia Civil também estiveram no local realizando os procedimentos de praxe.

Imagem da câmera de segurança de uma residência mostrou que o saco onde estava o feto não se encontrava no período das 7h e já aparecia por volta das 20h. Porém, as gravações do intervalo desse período tempo não puderam ser analisadas naquele momento. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.