Carro pega fogo em Campo Grande e chamas ameaçam residência

Na noite de terça-feira (17), um carro ficou completamente destruído após pegar fogo enquanto estava estacionado na Avenida Presidente Vargas, na Vila Manoel Taveira, em Campo Grande. O incêndio, registrado quase em frente ao 20º Regimento de Cavalaria Blindada, se alastrou rapidamente devido ao tempo seco e aos fortes ventos que atingiam a região.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares que passavam pelo local avistaram o veículo já em chamas. O fogo se propagou de forma intensa, atingindo a entrada de uma casa próxima, que possuía um muro de madeira e vegetação, fatores que contribuíram para o avanço das chamas.

Dentro da residência estavam dois adultos e quatro crianças, que, até serem alertados pelos militares, não tinham conhecimento do incêndio. Graças à rápida ação da polícia, todos conseguiram sair em segurança antes que o fogo se aproximasse da casa.

O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado, mas, enquanto aguardavam a chegada da equipe, soldados do quartel próximo utilizaram extintores para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para outros automóveis estacionados nas proximidades.

Testemunhas relataram ter visto um homem jogando um líquido inflamável sobre o veículo antes de atear fogo. O suspeito fugiu logo em seguida e ainda não foi identificado. As autoridades registraram o caso como incêndio criminoso, e a investigação segue em andamento para localizar o responsável pelo ato.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais