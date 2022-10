Reino Unido pensa em endurecer leis contra ativistas após sopada em quadro de Van Gogh

Após duas jovens jogarem sopa de tomate no quadro “Girassóis” de Van Gogh exposto na National Gallery, em Londres, é possível que o governo do Reino Unido apresente nesta semana um novo projeto de lei com o objetivo de ampliar as penas para ativistas que causem distúrbios à população.

Essa informação foi revelada pela ministra do Interior britânica Suella Braverman, que no sábado (15) assinou um artigo no jornal Daily Mail, onde acusava as ativistas de serem “bandidas e vândalas” que utilizam “táticas de guerrilhas”. Ela ainda acrescentou no texto que enviaria ao Parlamento um projeto de lei que daria mais liberdade aos policiais para barrarem protestos que causem algum tipo de distúrbio à comunidade local.

Se aprovada, a nova legislação permitirá que os agentes de segurança parem e revistem suspeitos de organizarem protestos como o de sexta-feira (14).

No artigo, a ministra ainda citou como exemplo os ativistas que se colavam nas vias de trânsito para chamar a atenção para as causas ambientais. “Um pequeno número de pessoas pode causar engarrafamentos”, disse Braverman, caracterizando as ações dos manifestantes que bloqueiam as ruas como “monstruosamente egoístas”.

No sábado (15), um dia após a ação das ativistas, Suella já havia se manifestado pelas redes sociais, onde condenava os protestos e afirmava que essas ações não promoviam as causas ou geravam um debate público. “Seus comportamentos disruptivos impedem que pessoas decentes continuem suas vidas diárias”, escreveu.

Porém, é incerto que o projeto tenha apoio popular, já que em março de 2021, por exemplo, milhares de pessoas protestaram contra uma outra legislação que permitia o governo impor horários de início e término das manifestações e estabelecer limites de ruídos nos eventos, sob pena de multa de até 2.500 libras (quase R$ 15 mil), se não fosse cumprida pelos organizadores. Porém, a medida foi aprovada neste ano. Braverman chegou a escrever no artigo de sábado (15) que a legislação não teria sido o suficiente.

Sobre o caso

Duas jovens que fazem parte do grupo “Just Stop Oil” jogaram sopa de tomate no quadro “Girassóis”, do pintor holandês Vincent Van Gogh na sexta-feira (14) passada. Essa ação tinha como objetivo pressionar o governo do Reino Unido a interromper e decretar o fim do uso de combustíveis fósseis.

As duas mulheres se aproximam do quadro e jogaram uma sopa de tomate no quadro, após isso, passaram cola na mão e se grudam na parede da National Gallery, em Londres.

“Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura do que com o planeta e com a vida das pessoas” disse uma das ativistas após questionar se a arte valeria mais que a vida.

