Segunda sem carne com pizza de cogumelos e queijo feito em casa

Na segunda sem carne de hoje a receita é para os amantes da boa massa italiana: a pizza. Nesta versão, especial para os vegetarianos, a receita é inteira feita em casa, da massa até o queijo, com um recheio repleto de ingredientes que irão agradar a todos!

Ingredientes:

Massa integral

400 g de farinha de trigo

300 g de farinha de trigo integral

15 g de fermento biológico seco

2 colheres de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite de oliva

450 ml de água morna

Queijo Vegano

1/2 copo de castanha-de-caju

200 g de mandioca cozida

1 copo de água do cozimento da mandioca

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de polvilho azedo

1/2 colher de chá de orégano

Recheio

Azeite a gosto

1 bandeja de cogumelo Paris

1 colher de sopa de molho shoyu

1/2 colher de sopa de açúcar de coco

1 brócolis picado

Sal a gosto

400 ml de molho de tomate

200 g de tomate-cereja picado

1 alho-poró picado

4 colheres de sopa de azeitonas pretas picadas

1 maço de manjericão

Modo de preparo:

Para a massa, em uma tigela misture as farinhas, o fermento e o sal. Acrescente o azeite e, aos poucos, vá adicionando a água até formar uma massa homogênea; Em uma bancada com farinha, sove a massa por cerca de 10 a 15 minutos. Volte a massa para a vasilha, tampe e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume; Divida a massa em 3 partes e unte uma bancada com farinha para abrir elas. Em formas untadas com azeite, coloque as massas e leve ao forno preaquecido por 4 minutos. Reserve;

Para o queijo, em uma vasilha deixe a castanha de molho por 3 horas, no mínimo. Descarte a água e coloque no liquidificador com o restante dos ingredientes. Bata até formar um creme e reserve;

Para o recheio, em uma frigideira esquente azeite e refogue o cogumelo até dourar. Acrescente o shoyu, o açúcar, refogue mais um pouco e reserve. Em outra frigideira, refogue o brócolis com azeite e sal; Nas massas pré-assadas, espalhe molho de tomate, queijo vegano, cogumelos, brócolis, tomate, alho-poró, azeitonas e manjericão; Leve ao forno por mais 10 minutos e está pronto para servir.